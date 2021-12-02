كلوب يكشف سبب غضب صلاح بعد انتهاء مباراة إيفرتون

الخميس، 02-12-2021
01:19 م
كشف
يورجن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول
سبب غضب النجم المصري محمد صلاح
لاعب الريدز،
عقب مباراة إيفرتون التي أقيمت أمس، الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات
الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وقاد
محمد صلاح ليفربول
للفوز على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل “صلاح
” هدفين
خلال اللقاء.
وقال
يورجن كلوب
في تصريحات صحفية عقب مباراة إيفرتون:" محمد صلاح
كان غاضبا عقب مباراة
إيفرتون، لأنه أراد تسجيل الهدف الثالث".
وعن
هدف صلاح
الثاني في إيفرتون، أجاب كلوب
"محمد صلاح
نجح في وضع شيموس لاعب إيفوتون
تحت ضغط وفاز بالكرة بالنهاية، للتحول إلى
فرصة جيدة للتسجيل".