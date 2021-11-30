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صلاح يثير الجدل بعدم تسلمه جائزة القدم الذهبية وتفويض زوجته..فما السر؟

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صلاح يثير الجدل بعدم تسلمه جائزة القدم الذهبية وتفويض زوجته..فما السر؟

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الثلاثاء، 30-11-2021 10:40 ص

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة القدم الذهبية 2021، والتي يتم منحها للاعبين المميزين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما.
وتفوق النجم المصري في سباق جائزة القدم الذهبية 2021، على كل من، ليونيل ميسي ونيمار وسيرجيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرجيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، وكريم بنزيما (ريال مدريد)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وجورجيو كيليني (يوفنتوس) وروميلو لوكاكو (تشيلسي).
وأثار استلام زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية، حيرة البعض رغم تواجد “مو” في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين، في إمارة موناكو الفرنسية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتسلم زوجة محمد صلاح “جائزة” نيابة عن النجم المصري.
أصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يتوج بجائزة القدم الذهبية، وثالث إفريقي بعد الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديديه دروجبا
يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز بجائزة القدم الذهبية 2020.
 وأعرب محمد صلاح عن سعادته بالتتويج بجائزة القدم الذهبية.
وقال محمد صلاح خلال تصريحاته: أمر رائع الفوز بجائزة مثل القدم الذهبية والتي فاز بها العديد من أساطير كرة القدم.
وبسؤاله عن الفترة التي قضاها في إيطاليا؛ قال محمد صلاح: اللعب في الدوري الإيطالي ساعدني كثيرا في مسيرتي لأنني شعرت في تشيلسي انه يجب عليا تغيير نوع كرة القدم التي ألعبها والثقافة أيضا.
وأكمل محمد صلاح: أريد أن أحيي مشجعي روما وفيورنتينا؛ لأنني قضيت معهم وقتا رائعا، وجعلوني أشعر دائما بحبهم.

وعن تحطيم رقم دروجبا كأكثر إفريقي سجل في الدوري الإنجليزي، قال: إنه دافع كبير لي؛ لأن دروجبا أسطورة، نحن ،أصدقاء وهذا دفعني أكثر لكسر رقمه.
 

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