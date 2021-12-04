شاهد.. جماهير «إيفرتون» تعتدي بالضرب على محمد صلاح

السبت، 04-12-2021
03:08 م
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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد لحظة تعدي جماهير فريق إيفرتون
، على
النجم المصري محمد صلاح
، أثناء مباراة ليفربول
مع فريقهم.
وسجل
محمد صلاح
قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول
الإنجليزي هدفين رائعين خلال لقاء إيفرتون
الذي أقيم ليلة الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم
2021- 2022.
وقاد
محمد صلاح ليفربول
لفوز كبير أمام جاره إيفرتون
في ديربي ميرسيسايد بنتيجة 4-1 حيث
سجل الفرعون المصري هدفين في تلك المباراة.
وخلال
المباراة أبرزت لقطات الفيديو محاولت جماهير إيفرتون
الغاضبة الحاضرة لمباراة ليفربول
في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ضرب
جناح الريدز ومنتخب
مصر، محمد صلاح
، أثناء المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء، على ملعب «جوديسون بارك».