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تعليق ناري من «موسيماني» على عدم فوز«صلاح» بالكرة الذهبية

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صلاح
Native
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الخميس، 02-12-2021 03:08 م

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الدولي المصري محمد صلاح هو من كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية.
وأكد موسيماني في تصريحات لشبكة "SABC" الجنوب إفريقية "أن محمد صلاح هو من يستحق الفوز بها، ولكن في النهاية فاز بها ميسي، ولو لم يكن يلعب لـ برشلونة أو باريس مثل رونالدينيو، لم يفز بها".
وأضاف: "يمكننا القول بأن أوروبا ليست مستعدة لاختلاط الثقافات مع إفريقيا، رغم تألق لاعبين أفارقة هناك ويتم تجنيسهم، مثل راشفورد في مانشستر يونايتد، وكذلك رحيم ستيرلينج في مانشستر سيتي".
وتابع: "نحن لا نريد الشعور بالعنصرية والتمييز، نشعر أنه ليس لدينا فرصة للعمل هناك، ونريد النجاح في إفريقيا والشرق الأوسط، نريد مواصلة النجاح هنا".
يذكر أن فرانس فوتبول أعلنت فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب فى العالم " الكرة الذهبية " واحتلال محمد صلاح المركز السابع فى الترتيب .
 

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