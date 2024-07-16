محمد الشناوي يقرر الرحيل من الأهلي إلى الدوري السعودي





أكد مدحت شلبي عبر برنامج يا مساء الأنوار على قناة mbc ان محمد الشناوي حارس النادي الأهلي قرر الرحيل إلى الدوري السعودي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة الاحتراف بعد تلقيه عروض مالية مغرية.

وكان برنامج يا مساء الأنوار انفرد من أسبوعين وبتاريخ 2 يوليو برحيل الشناوي للدوري السعودي في ظل الطلبات المادية الكبيرة التي طلبها الحارس من الإدارة لتجديد عقده ، اللاعب لديه عرض من الوحدة السعودي لكنه ليس العرض الوحيد وهناك عرض أو عرضين تاني للاعب لو فتح النادي باب الرحيل أمامه.

وعلم يا مساء الأنوار من مصادر خاصة أن هناك جلسة مرتقبة بين الشناوي والخطيب عقب لقاء مودرن سبورت من أجل الحديث حول عروض الرحيل ، وسيقوم الأهلي بالتجديد لمحمد الشناوي مع الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.