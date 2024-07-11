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الحكم مثير للجدل.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

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الخميس، 11-07-2024 11:45 ص

 

يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، استعداداته لمباراةه المهمة والمصيرية أمام بيراميدز، غد الجمعة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، والتى ستلعب نتيجتها دورا فى تحديد بطل النسخة الحالية من الدورى المصرى.

 

كولر يعالج أخطاء لاعبيه

تعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

 

مارسيل كولر

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع، لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

 

ترتيب الأهلى وبيراميدز فى الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء، وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراةين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

 

الاهلي

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 49 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

 

وكان المارد الأحمر قد فاز على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في آخر مبارياته قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 30، والتي شهدت أيضا فوز السماوي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة.

موعد مباراة الأهلى أمام بيراميدز  والقناة الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى المصرى.

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

خافيير روخاس حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز، في اللقاء الذي سيقام غدٍ الجمعة، ضمن مباريات الدوري المصري.

 

الحكم الإسباني روخاس

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، ويعاونه ألفريدو رودريجيز مورينو (مساعد أول)، وخورخي بوينو ماتيو (مساعد ثاني)، وفيكتور جارسيا فيردورا (حكم رابع)، ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

 

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