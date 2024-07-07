



يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى خلال مباراة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء غد الإثنين.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر: كولر يدرس تطبيق سياسة التدوير بين الشناوي وشوبير أمام طلائع الجيش"

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وأمس عقب خوض مباراة الداخلية أمس الأول.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء بعد غد الإثنين علي ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.