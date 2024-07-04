الخميس 04 يوليه 2024
توقيت مصر 12:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده

تطور مفاجئ.. الأهلي يفرض عقوبتين على كهربا في 24 ساعة

فيديو رقص لرجل وطالبة داخل جامعة خلال حفل تخرج يثير الجدل

لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من المشمش

بدولة عربية.. مشعوذ يفضح زبائنه وينشر صورهن

ينهي حياة زوجته في طنطا لسبب صادم

قرار حكومي باعتبار الخميس القادم إجازة مدفوعة الأجر

مفاجأة.. كولر يرفض اعتذار كهربا

الدولار يقفز مع التشكيل الوزاري الجديد ويسجل هذا الرقم في البنوك

وزير يوجه رسالة لـ"السيسي" بعد الإطاحة به في التشكيل الجديد

تطور مفاجئ.. الأهلي يفرض عقوبتين على كهربا في 24 ساعة

19_2021-637611132858952227-895
ا
الخميس، 04-07-2024 11:56 ص


رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بالأهلي عودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية عقب أزمته مع هارالد جامبيرلي المدرب العام.

 

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو الماضية أزمة بين كهربا والمدرب المساعد، بعدما رفض اللاعب تنفيذ التعليمات في تدريبات المستبعدين عقب المواجهة وهو ما أدى إلى إخراجه من الملعب إلى غرفة الملابس.

 

وأكد مصدر في تصريحات حسب موقع "مصراوي"، أن الواقعة بالكامل كانت تحت أنظار مارسيل كولر المدير الفني الذي أبدي ضيقه الشديد من الأمر، وأصر على مران كهربا بعيداً عن الفريق أمس حيث تدرب اللاعب في الجيم.

 

وأوضح المصدر، أن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها سامي قمصان المدرب العام وخالد بيبو مدير الكرة لاحتواء الأزمة خاصة بعد أن وقع بيبو عقوبة مالية علي اللاعب مرتين في أقل من 24 ساعة بناء على طلب كولر الأولى لاعتراضه بشكل سئ على تعليمات هارالد جامبيرلي والثاني بعد غيابه عن مران اليوم التالي دون إذن.

 

وأتم المصدر، أن بعض أفراد الجهاز المعاون تحاول بقدر الإمكان إنهاء الأزمة في ظل ضغط المباريات المتتالي للفريق، مؤكدا أن هذا الموقف ليس السبب الرئيسي في موافقة كولر على رحيل كهربا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي ولكن الأمر مرتبط بمطالب فنية بحتة.

 

وكان فريق الأهلي حقق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إقرأ ايضا

2024_6_18_22_59_48_352

مفاجأة.. كولر يرفض اعتذار كهربا

كهربا

كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

2429776_0

نجاة مدحت شلبي من الموت في حادث خطير

أخبار متعلقة

2024_6_18_22_59_48_352

مفاجأة.. كولر يرفض اعتذار كهربا

كهربا

كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

سيد

"هو اللي جابه على الدكة".. تصريح مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على أزمة كهربا وكولر

2024_4_20_17_33_34_499

ميدو عن رفض الزمالك مواجهة الأهلي: أصبحنا أضحوكة العالم

229

بطاقم تحكيم إسباني.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

نورهان وسنرجس

شاهد ماذا فعل لاعبي الأهلي تكريماً لروح "نورهان ونرجس"