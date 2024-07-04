تطور مفاجئ.. الأهلي يفرض عقوبتين على كهربا في 24 ساعة





رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق بالأهلي عودة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية عقب أزمته مع هارالد جامبيرلي المدرب العام.

وشهدت مباراة الأهلي وفاركو الماضية أزمة بين كهربا والمدرب المساعد، بعدما رفض اللاعب تنفيذ التعليمات في تدريبات المستبعدين عقب المواجهة وهو ما أدى إلى إخراجه من الملعب إلى غرفة الملابس.

وأكد مصدر في تصريحات حسب موقع "مصراوي"، أن الواقعة بالكامل كانت تحت أنظار مارسيل كولر المدير الفني الذي أبدي ضيقه الشديد من الأمر، وأصر على مران كهربا بعيداً عن الفريق أمس حيث تدرب اللاعب في الجيم.

وأوضح المصدر، أن هناك جهوداً كبيرة يقوم بها سامي قمصان المدرب العام وخالد بيبو مدير الكرة لاحتواء الأزمة خاصة بعد أن وقع بيبو عقوبة مالية علي اللاعب مرتين في أقل من 24 ساعة بناء على طلب كولر الأولى لاعتراضه بشكل سئ على تعليمات هارالد جامبيرلي والثاني بعد غيابه عن مران اليوم التالي دون إذن.

وأتم المصدر، أن بعض أفراد الجهاز المعاون تحاول بقدر الإمكان إنهاء الأزمة في ظل ضغط المباريات المتتالي للفريق، مؤكدا أن هذا الموقف ليس السبب الرئيسي في موافقة كولر على رحيل كهربا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي ولكن الأمر مرتبط بمطالب فنية بحتة.

وكان فريق الأهلي حقق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز.