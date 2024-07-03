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كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

كهربا يثير الجدل بظهور غير متوقع بعد أزمته مع كولر

كهربا
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الأربعاء، 03-07-2024 11:12 ص

 

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا من منزله يعد العصير، وعلق: “صباح النشاط والابتسامة والتفاؤل القادم أفضل باذن الله”.

أزمة كهربا وكولر

ودخل محمود كهربا، نجم النادي الأهلي، في أزمة جديدة مع المدير الفني للقلعة الحمراء مارسيل كولر، ما أدى لتجميده واستبعاده من الحسابات الفنية قبل مواجهة طلائع الجيش الإثنين في الدوري الممتاز.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي: لم يتم توقيع أي عقوبات مالية علي كهربا ومشاركته أمام الداخلية قرار مارسيل كولر”.

وتابع: “مصدر : كهربا يعتذر لـ “هارلد جامبيرلي” المدرب المساعد لإنهاء أزمته مع كولر عقب لقاء فاركو”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

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