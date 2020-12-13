الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل لقاء المقاصة

الأحد، 13-12-2020
01:33 م
أمير سعد
يستعد فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة
مصر المقاصة
في السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد السلام في افتتاح مشوار
الفريقين ببطولة
الدورى الممتاز.
ويعانى الأهلى من غيابات عديدة بين صفوفه
قبل تلك المباراة، على رأسهم، وليد سليمان بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وعدم اكتمال
لياقته البدنية، وهو نفس الحال لأحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد، والعائد بعد
انتهاء إعارته أحمد ياسر ريان.
بينما يغيب مروان محسن بسبب الإصابة، وأيضا
يغيب حسين الشحات بسبب خضوعه إلى عملية جراحية، ويغيب أيضا سعد سمير لعدم اكتمال لياقته
البدنية والنجم النيجيري جونيور أجايي بسبب الإصابة.