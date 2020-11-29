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رحيل نجم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

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الأهلي
 
الأحد، 29-11-2020 02:15 م المصريون

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن رحيل لاعب جديد عن النادي الأهلي، وذلك بعد أيام من التتويج ببطولة أبطال إفريقيا.
وقال "شوبير" إن النادي الأهلى سيعلن اليوم عن أول اللاعبين الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجارى .
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " الاهلي يعلن اليوم اول اللاعبين الاجانب الراحلين" .
وكان الأهلى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة.
وفى هذا الإطار، قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لأنها المباراة النهائية.
 وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به ".
وكشف "السولية"  في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد  مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".

 وأكد أن المبارة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك  قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة  وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول  هدف مرورًا بهدف التعادل  ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة ".
 

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