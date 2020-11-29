رحيل نجم الأهلي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

الأحد، 29-11-2020
02:15 م
المصريون
كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن رحيل
لاعب جديد عن النادي الأهلي، وذلك بعد
أيام من التتويج ببطولة
أبطال إفريقيا.
وقال "شوبير" إن النادي الأهلى سيعلن اليوم عن أول اللاعبين
الأجانب الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الصيفي الجارى .
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر "
قائلا : " الاهلي يعلن اليوم اول اللاعبين الاجانب الراحلين" .
وكان الأهلى نجح فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الزمالك
بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة.
وفى هذا الإطار، قال نجم الاهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام
الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع
اللاعبين في النادي الاهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لأنها المباراة النهائية.
وتابع: " مكناش عارفين ننام من كتر التفكير
والضغط الي علينا قبل المباراة ..كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب
هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به ".
وكشف "السولية" في
مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي أن هدفه جاء
بتوفيق وكرم من الله مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان".
وأكد أن المبارة بأكملها كانت صعبة وليست
لحظات بعينها كون النادي الاهلي يلاعب منافس كبير مثل نادي الزمالك قائلًا: " ده تعب مش سنة واحدة سنين من
التعب عشان نجيب البطولة
وكل لحظات
المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا
بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول
الحمد لله كنا رجالة ".