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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

صلاح
ليفربول
 
الأربعاء، 16-12-2020 12:51 م أمير سعد
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة أرسنال ضد ساوثهامبتون وليفربول ضد توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي
08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  
08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7
08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2
10:00 مساء، ليفربول × توتنهام هوتسبير، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  
10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 7
10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2  
الدوري الإسباني
10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 
الدوري الإيطالي
07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 
09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 5
09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 4
09:45 مساء، بارما × كالياري
09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا
09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا
الدوري الألماني
07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج
09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن
09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج
09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج
09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج         
الدوري الفرنسي
08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 9
08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6        
08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 8    
08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 10
08:00 مساء، ستاد ريمس × نانت        
10:00 مساء، بوردو × سانت إيتيان     
10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 9  
10:0 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 10  
10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان، تذاع عبر قناة  beIN Sports HD 6
10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 8    

 

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