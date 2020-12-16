أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الأربعاء، 16-12-2020
12:51 م
أمير سعد
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات
في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة أرسنال ضد ساوثهامبتون وليفربول
ضد توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي
08:00 مساء، آرسنال × ساوثهامتون، تذاع
عبر قناة beIN
Sports HD 1
08:00 مساء، ليدز يونايتد × نيوكاس
ل يونايتد،
تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
08:00 مساء، ليستر سيتي × إيفرتون، تذاع
عبر قناة beIN Sports HD 2
10:00 مساء، ليفربول
× توتنهام هوتسبير،
تذاع عبر قناة beIN
Sports HD 1
10:00 مساء، فولهام × برايتون، تذاع عبر
قناة beIN Sports HD 7
10:00 مساء، وست هام يونايتد × كريستال
بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
الدوري الإسباني
10:00 مساء، برشلونة × ريال سوسييداد، تذاع
عبر قناة beIN
Sports HD 3
الدوري الإيطالي
07:30 مساء، يوفنتوس × أتلانتا، تذاع عبر
قناة beIN Sports
HD 4
09:45 مساء، فيورنتينا × ساسولو، تذاع عبر
قناة beIN Sports HD 12 EN
09:45 مساء، جنوى × ميلان، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
09:45 مساء، انتر ميلان × نابولي، تذاع
عبر قناة beIN Sports HD 4
09:45 مساء، بارما × كالياري
09:45 مساء، سبيزيا × بولونيا
09:45 مساء، هيلاس فيرونا × سامبدوريا
الدوري الألماني
07:30 مساء، شالكه 04 × فرايبورج
09:30 مساء، كولن × باير ليفركوزن
09:30 مساء، أرمينيا بيليفيلد × أوجسبورج
09:30 مساء، بايرن ميونيخ ×فولفسبورج
09:30 مساء، هوفنهايم × لايبزيج
الدوري الفرنسي
08:00 مساء، أنجيه × ستراسبورج، تذاع عبر
قناة beIN Sports HD 9
08:00 مساء، ديجون × ليل، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
08:00 مساء، مونبلييه × ميتز، تذاع عبر
قناة beIN Sports HD 8
08:00 مساء، نيم أولمبيك × نيس، تذاع عبر
قناة beIN Sports HD 10
08:00 مساء، ستاد ريمس × نانت
10:00 مساء، بوردو × سانت إيتيان
10:00 مساء، ليون × ستاد بريست 29، تذاع
عبر قناة beIN
Sports HD 9
10:0 مساء، موناكو × لانس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD
10
10:00 مساء، باريس سان جيرمان × لوريان،
تذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
10:00 مساء، رين × مارسيليا ، تذاع عبر
قناة beIN Sports
HD 8