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وفاة أفضل مهاجم كرة عالمي

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-12-2020 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي صاحب هدف الفوز في نهائي البطولة الأوربية لكرة القدم  بنسختها الأولي عام 1960، فيكتوربونيديلنيك، عن عمر يناهز 84 عام و هو آخر فائز علي قيد الحياة من تلك البطولة القارية .  
و قالت ابنته، أناستاسيا، علي صفحتها علي " فيسبوك " :" وفاة لاعب كرة القدم الكبير مساء أمس.
جدير بالذكر أن بونيديلنيك أحد أفضل المهاجمين السوفيت بالتاريخ وهو الذي سجل 20 هدف من أصل 92 مباراة دولية لعبها ، و كان نجم أولي بطولات كأس أمم أوربا والتي أقيمت في فرنسا عام 1960وتوج بلقبها منتخب الاتحاد السوفيتي بفضل هدفه التاريخي الذي حسم الفوز لمنتخب الاتحاد السوفيتي علي نظيره اليوغسلافي 2/1 بعد لعب الأشواط الإضافية .
https://www.facebook.com/nastia.ponedelnik/posts/3906774156022132
 

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