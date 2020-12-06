وفاة أفضل مهاجم كرة عالمي

الأحد، 06-12-2020
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
توفي صاحب هدف الفوز في نهائي البطولة
الأوربية لكرة
القدم بنسختها الأولي عام 1960، فيكتوربونيديلنيك، عن
عمر يناهز 84 عام و هو آخر فائز علي قيد الحياة من تلك البطولة
القارية .
و قالت ابنته، أناستاسيا، علي صفحتها علي " فيسبوك " :"
وفاة لاعب كرة
القدم الكبير مساء أمس.
جدير بالذكر أن بونيديلنيك أحد أفضل المهاجم
ين السوفيت بالتاريخ وهو الذي
سجل 20 هدف من أصل 92 مباراة دولية لعبها ، و كان نجم أولي بطولات كأس أمم أوربا
والتي أقيمت في فرنسا عام 1960وتوج بلقبها منتخب الاتحاد السوفيتي بفضل هدفه
التاريخي الذي حسم الفوز لمنتخب الاتحاد السوفيتي علي نظيره اليوغسلافي 2/1 بعد
لعب الأشواط الإضافية .
https://www.facebook.com/nastia.ponedelnik/posts/3906774156022132