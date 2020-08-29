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مانشستر سيتي يغري ميسى بـ 150 مليون يورو

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مانشستر سيتي يغري ميسى بـ 150 مليون يورو

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ميسى
 
السبت، 29-08-2020 01:52 م محمد عبد الحارس

تقدم فريق مانشستر سيتي بعرض مغرٍ، لضم النجم الإرجنتينى ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن مانشستر سيتي عرض 150 مليون يورو لضم ميسي، فضلاً عن التخلي عن النجمين الإسبانيين أنخيلينيو وإيريك جارسيا.
وأوضحت الشبكة، أن النادي الإنجليزي لجأ لحل الصفقة التبادلية، لتقليل المبلغ المطلوب لشراء ميسي، والذي من المتوقع أن يكون باهظاً.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أكدت أن ميسي أبلغ والده خورخي، برغبته في الانتقال لمانشستر سيتي الموسم المقبل.
وقرر ميسي الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري، مستنداً للشرط الجزائي الذي يمنحه الحق في الرحيل قبل عام من نهاية عقده.

 

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