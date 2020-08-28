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ميسي يرفض عرض مقدم من باريس سان جيرمان

ميسي
ميسي
 
الجمعة، 28-08-2020 05:20 م أحمد سالم
رفض ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021. 

وذكرت صحيفة " ليكيب" الفرنسية، أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان تواصل من والد ميسي، من أجل إقناعه بانضمام نجله إلى باريس سان جيرمان".

وأضافت الصحيفة، أن والد ميسي أبلغه أن نجله يريد الإنتقال إلى نادٍ آخر.

ويعد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي.
 

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