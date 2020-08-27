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مفاجأة.. ميسي مطلوب في ريال مدريد

ميسي
ميسي
 
الخميس، 27-08-2020 02:04 م وكالات - الدويني فولي
تمارس الشركة الراعية لنادي ريال مدريد " أديداس" ضغوطات على مجلس الإدارة، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كان ميسي أبلغ إدارة برشلونة رسميًا، بأنه لن يكمل عقده مع النادي الممتد حتى صيف 2021، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية. 

وذكر موقع " ديفينسا سينترال" الإسباني، أن شركة أديداس تضغط على إدارة ريال مدريد، من أجل ضم ميسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن شركة أديداس تعتقد أن ضم ميسي سيزيد من من مبيعاتها في كل دول العالم، كما سيعوض الخسائر التي تعرض لها ريال مدريد خلال أزمة كورونا.

يذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي.
 

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