الجمعة، 28-08-2020
06:54 م
الطيب حسين
علق الألماني يورجن كلوب
، مدرب فريق ليفربول
الإنجليزي، على إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي
لفريقه.
واستبعد المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الأمر تمامًا، معتبرا أنه في حال حصول ذلك سيكون إضافة رائعة للبريميرليج.
وأكد كلوب
عشية مباراة فريقه ضد أرسنال على لقب درع المجتمع أنه سيكون سعيدا في حال حصوله على خدمات ميسي
، لكنه أوضح أن مشوار النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما لن يقوده إلى "أنفيلد"، قائلا: "من لا يريد أن يكون ميسي
في فريقه؟ ولكن لا توجد فرصة".
من جهة أخرى، اعترف كلوب
بأن محاولة ليفربول
الاحتفاظ بلقب "البريميرليج" ستكون مهددة بشكل واضح إذا انضم ميسي
إلى الغريم مانشستر سيتي.
ويرى كلوب
أنها ستكون نقلة نوعية لكرة القدم الإنجليزية أن يكون لديك أحد أعظم اللاعبين في العالم على الإطلاق في البطولة المحلية: "من الواضح أن ذلك سيساعد مانشستر سيتي ويجعل من الصعب التغلب عليهم".
وأضاف: "بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز سيكون الأمر رائعا، لكنني لست متأكدا ما إذا كان يحتاج إلى هذا التعزيز".