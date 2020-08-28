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ميسي يرفض حضور تدريبات برشلونة ويتمسك بالرحيل

ميسي
ميسي
 
الجمعة، 28-08-2020 07:33 م أحمد سالم
أكدت تقارير إذاعية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتمرد على فريقه برشلونة الإسباني، من أجل السماح برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد طلب من إدارة فريقه السماح برحيله هذا الصيف قبل نهاية عقده بموسم.

وأكدت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية، بأن محامي ميسي نصحه بألا يذهب لتدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وأن ميسي قرر الاستجابة لتلك النصيحة.

وأشارت الإذاعة بأن ميسي لن يحضر للخضوع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا يوم 30 أغسطس، وحضور أول الحصص التدريبية استعدادًا للموسم الجديد في اليوم الذي يليه، كما أنه قرر عدم الحديث نهائيًا حتى حل الأزمة مع إدارة برشلونة والسماح برحيله.

ويملك ميسي في عقده شرطًا جزائيًا للسماح برحيله قبل نهاية عقده يقدر بـ 700 مليون يورو.
 

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