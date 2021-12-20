الإثنين 20 ديسمبر 2021
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة «أيوب العصر الحالي» الدكتور محمد عبدالحليم

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

ماذا قال كريم الهواري في اعترافاته بقتل 4 طلاب بالخطأ؟

صدمة.. سعودية شهيرة تقيم في أمريكا تخلع ملابسها بالكامل

ظهور جديد لـ شيرين عبدالوهاب بعد أزمة طلاقها

شاهد.. سقوط الثلوج على الإسكندرية تحول الشوارع لسجادة بيضاء

«استئصال طحال وكلية» مفاجأة.. زوجة وأولاد محمد الشمري لا يعلمون بوفاته

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

انهيار والدة الفنان شادي نبيل أثناء ترحيله

ADS
 

ماذا حدث بين «كيروش» وطارق حامد ليقرر استبعاده؟..نجم الزمالك يرد

Capture
طارق حامد
Native
Teads
الإثنين، 20-12-2021 09:50 ص

أكد طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه لم يفعل أي شئ لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، يبرر استبعاده من قائمة منتخب مصر الوطني الأولية استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.
وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن أمس الأحد قائمة مبدئية ضمت 40 لاعبا قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.
وواصل كيروش استبعاد طارق حامد، من قائمة الفراعنة، رغم التوقعات الكثيرة بعودته مرة أخرى بعد أزمة خط وسط منتخب مصر والتي عانى منها في بطولة كأس العرب بسبب العجز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "طارق حامد أقسم لي أنه لم يفعل شئ مخالف لكيروش، يبرر استبعاده من قائمة منتخب مصر ولم يعترض على أي شئ".
وأضاف: "استبعاد طارق حامد لغز، الأرقام تؤكد أن اللاعب يجيد التمرير تحت ضغط وأفضل من عدة لاعبين، وهو من أفضل اللاعبين رقم 6 في إفريقيا كمستوى بدني وفني في الملعب"
وتابع: "في النهاية هذه هي قرارات كارلوس كيروش، وهو يتحمل المسؤولية شاهدنا في مباريات كأس العرب المنتخب لديه أزمة في لاعبي خط الوسط، عندما يتم الضغط عليهم يفقدون الكرة، وطارق يجيد التصرف الآن في الكرة تحت ضغط، طارق تطور كثيرا ولديه خبرات دولية".
وأتم حديثه قائلا: "سندعم كيروش بشكل طبيعي، ولكن هناك ألغاز يجب التعليق عليها، ولو كان طارق حامد لاعبا في الأهلي كنت سأدلي بنفس التصريحات".
 

إقرأ ايضا

Capture

قرار مفاجئ من «كيروش» لـ«غربلة» قائمة المنتخب مرة أخرى

epa_soccer_2021-12_2021-12-01_2021-12-01-09614589_epa

سيف زاهر يوجه رسالة حادة إلى محمد الشناوي: الأهلي لديه بدائل

mypics_maxresdefault

إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك: محلي ودون المستوى للعب مع المنتخب

أخبار متعلقة

Capture

خالد الغندور يثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد هزيمة المنتخب أمام قطر

2021_12_14_15_48_13_117

مدرب تونس: خروج «أفشة» أراح لاعبينا لأنه مميز للغاية

download

أفشة يرفض قرار كيروش ويصر على المشاركة أمام تونس

20211215015426141

طارق حامد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من المنتخب

2021_12_14_14_34_20_998

موعد مباراة مصر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

shober-2021

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس