ماذا حدث بين «كيروش» وطارق حامد ليقرر استبعاده؟..نجم الزمالك يرد

الإثنين، 20-12-2021
09:50 ص
أكد طارق حامد
لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك،
أنه لم يفعل أي شئ لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر
، يبرر استبعاده من قائمة
منتخب مصر
الوطني الأولية استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.
وكان البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر
، أعلن
أمس الأحد قائمة مبدئية ضمت 40 لاعبا قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.
وواصل كيروش استبعاد طارق حامد
، من قائمة الفراعنة، رغم التوقعات
الكثيرة بعودته مرة أخرى بعد أزمة خط وسط منتخب مصر
والتي عانى منها في بطولة كأس العرب
بسبب العجز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"
على قناة المحور: "طارق حامد
أقسم لي أنه لم يفعل شئ مخالف لكيروش، يبرر استبعاده
من قائمة منتخب مصر
ولم يعترض على أي شئ".
وأضاف: "استبعاد طارق حامد
لغز، الأرقام تؤكد أن اللاعب
يجيد التمرير تحت ضغط وأفضل من عدة لاعبين، وهو من أفضل اللاعبين رقم 6 في إفريقيا
كمستوى بدني وفني في الملعب"
وتابع: "في النهاية هذه هي قرارات كارلوس كيروش، وهو
يتحمل المسؤولية شاهدنا في مباريات كأس العرب المنتخب لديه أزمة في لاعبي خط الوسط،
عندما يتم الضغط عليهم يفقدون الكرة، وطارق يجيد التصرف الآن في الكرة تحت ضغط، طارق
تطور كثيرا ولديه خبرات دولية".
وأتم حديثه قائلا: "سندعم كيروش بشكل طبيعي، ولكن هناك
ألغاز يجب التعليق عليها، ولو كان طارق حامد
لاعبا في الأهلي كنت سأدلي بنفس التصريحات".