موعد مباراة مصر وتونس اليوم والقنوات الناقلة

الأربعاء، 15-12-2021
09:57 ص
يلتقي منتخب مصر
مع نظيره التونس
ي في نصف نهائي بطولة كأس العرب
في تمام
الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.
وضمن منتخب مصر
التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز
على الأردن بنتيجة 3-1 .
وانتهت مباراة مصر والأردن التي أقيمت على ملعب استاد الجنوب القطري، بفوز
الفراعنة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب
.
ويرتدي المنتخب الوطني قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه
أمام تونس
في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب
، بينما يرتدي المنتخب التونس
ي
طاقمًا أبيضا.
وتُنقل أحداث مباراة مصر وتونس
عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN
Sports HD 2، Alkass
One HD، و on time sports.