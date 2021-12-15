أفشة يرفض قرار كيروش ويصر على المشاركة أمام تونس

الأربعاء، 15-12-2021
10:12 ص
أوضح الإعلامي محمد شبانة أن محمد مجدي أفشة لاعب المنتخب الوطني رفض قرار
كيروش
راحته كإجراء احترازي في مباراة تونس
المقرر لها غدًا الأربعاء في نصف نهائي
كأس العرب.
وواصل شبانة في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامجه، بوكس تو بوكس، المذاع
على فضائية etc، أمس
الثلاثاء: "تمسك أفشة بفرصة التواجد في لقاء تونس
رغم أن تصريحات كيروش
في
المؤتمر الصحفي ألمحت إلى عدم الدفع به تحت شعار صحة اللاعبين أهم".
وأكمل شبانة: "قال أفشة لـ كيروش
إن تقريرا طبيا أعده محمد أبو العلاء
طبيب المنتخب الوطني، أكد جاهزية اللاعب بدنيا وطبيا للمشاركة، رافضًا فكرة الغياب
عن مباراة تونس
".
واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر
بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش
، على ملامح
تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة تونس
غدًا الأربعاء في الدور قبل النهائي من كأس
العرب 2021.
وسيعود أحمد حجازي للمشاركة في الخط الدفاعي بعدما غاب عن لقاء الأردن في
دور الثمانية، إثر تعرضه لإصابة خلال مواجهة الجزائر الأخيرة بدور المجموعات.
كما سيتواجد حمدي فتحي في مركز الوسط الدفاعي إلى جانب عمرو السولية، على
أن يظهر محمد مجدي "أفشة" كصانع ألعاب بين الجناحين أحمد سيد
"زيزو" وحسين فيصل.