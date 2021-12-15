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طارق حامد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاده من المنتخب

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طارق حامد
Native
Teads
الأربعاء، 15-12-2021 10:01 ص

كشف برنامج "بوكس تو بوكس" تفاصيل الجلسة التي عقدها طارق حامد لاعب الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في الأيام الماضية والتي ناقشوا فيها عن استبعاده من المنتخب.
وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية، من خلال برنامجه، بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية etc، أمس الثلاثاء: إن طارق حامد كشف لـ كارتيرون عن تدخل أحد أفراد جهاز المنتخب في استبعاده بالتحديد وأنه قام بوشايته للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني.
وسرد “حامد” الواقعة والتي كانت في مباراة ليبيا على ملعب الأخير في تصفيات كأس العالم، وأكد حامد أن العضو نقل لكيروش قيام اللاعب بانتقاده خلال جلوسه على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني مما دفع كيروش بعدها لاستبعاده بعدها.
حامد أكد لـ “كارتيرون” أن استبعاده أمر شخصي على الإطلاق وفجّر مفاجأة للمدرب بأن كيروش في بداية تواجده مع المنتخب أثنى عليه بشكل كبير واجتمع معه وأكد أنه سيكون له دور أساسي وأنه معجب به جدًا.
 

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