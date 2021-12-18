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خالد الغندور يثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد هزيمة المنتخب أمام قطر

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السبت، 18-12-2021 11:31 ص
علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، على هزيمة المنتخب من قطر في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “منتظر اسمع صوت البعض عن مين اللاعب المحلي ومين اللاعب الدولي”.
وأضاف خالد الغندور: "مبروك للمنتخب القطري وهارد لك للمنتخب المصري ونفكر في القادم".
وحصد منتخب قطر المركز الثالث في كأس العرب، بعد التغلب على منتخب مصر بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على  ملعب 974.
 

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