خالد الغندور يثير الجدل بتعليق مفاجئ بعد هزيمة المنتخب أمام قطر

السبت، 18-12-2021
11:31 ص
علق
الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك والمنتخب السابق، على هزيمة المنتخب من قطر في مباراة
تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب
.
وكتب
خالد الغندور
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “منتظر اسمع صوت
البعض عن مين اللاعب المحلي ومين اللاعب الدولي”.
وأضاف
خالد الغندور
: "مبروك للمنتخب القطري وهارد لك للمنتخب المصري ونفكر في القادم".
وحصد
منتخب قطر
المركز الثالث في كأس العرب
، بعد التغلب على منتخب مصر
بركلات الحظ الترجيحية،
عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب 974.