مدرب تونس: خروج «أفشة» أراح لاعبينا لأنه مميز للغاية

الخميس، 16-12-2021
10:05 ص
علق منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس
، على تصريحات حنبعل المجبري نجم
مانشستر يونايتد وتونس
بشأن أمنيته مواجهة المنتخب المصري بالمرحلة الحاسمة
لتصفيات المونديال.
وأكد "الكبير" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس
2" أن تصريحات حنبعل لم تكن مثلما ترددت ولكن سأله صحفي مصري في المؤتمر
الصحفي عقب المباراة عن الفريق الذي يود مواجهته بالمباراة الحاسمة بتصفيات
المونديال وردَّ بأنه يود أن يكون المنتخب التونس
ي جاهزًا ويرحب بمواجهة أي منتخب
حتى لو كان المنتخب المصري.
وأضاف أن المباراة فاز بها من قدم الأداء الأفضل واجتهد أكثر مُشددًا أن
الحظ والتوفيق حالف تونس
في تسجيل السوليه لهدف الفوز.
وتابع أن المنتخب المصري يمتلك لاعبين مميزين للغاية أبرزهم قفشة والذي
ساهم خروجه في راحه منتخبه.
وانتهت مباراة منتخب مصر
ومنافسه التونس
ي، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد، في
اللقاء المقام على ملعب استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.