الإثنين 13 ديسمبر 2021
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بيان عاجل من «الداخلية» يكشف ملابسات «تسريبات الإخوان» المزعومة

شاهد.. لحوم تطفو على شواطئ الإسكندرية والمحافظ يصدر بيانًا عاجلًا

حلمي بكر: تزوجت 13 فتاة وانفصلت عنهن لنفس السبب

إليسا تخرج عن صمتها: لن نقبل بالاحتلال الإيراني

واقعة غريبة.. رجل يتلقى لقاح«كورونا» 10 مرات في يوم واحد والسبب صادم

ثلاثة بلطجية يقتحمون مدرسة بالأسلحة البيضاء ويعتدون على 3 معلمين

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

رئيس وزراء الاحتلال من الإمارات: نحن وأنتم أبناء عم

بيان رسمي من دار الإفتاء عن إجراء عمليات تجميل

ADS
 

«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

shober-2021
شوبير
Native
Teads
الإثنين، 13-12-2021 12:05 م

اعتبر الإعلامي أحمد شوبير أن فرص مشاركة حمدي فتحي نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام تونس بعد غد الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب صعبة للغاية .
وقال شوبير : "حمدى فتحى أكثر لاعب قطع مسافات جرى فى كأس العرب ، وتعرض للشد فى أكثر من مباراة وتوقعاتى لن يشارك أمام تونس".
ويعد غياب حمدي فتحي ضربة قوية لكيروش المدير الفني فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي للمنتخب فى ظل القدرات الفنية والبدنية القوية التي يمتلكها .
وأكدت نتائج الأشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي في ساعة متأخرة من أول أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.
وأشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان متوقعا ، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة الأربعاء المقبل.
في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.

 

إقرأ ايضا

2021-637706232927331863-733

يتحدث مع شوقي فقط.. أزمة بين «كيروش» و ضياء السيد تظهر بين صفوف المنتخب

20211031060516516

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

1685434_0

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

أخبار متعلقة

20211001101502152

موعد مباراة منتخب مصر والأردن وقناة مصرية تعلن إذاعتها رسميًا

20312238931638907303

خبر حزين بشأن إصابة أيمن أشرف

كارلوس-كيروش-1638724910

طلب عاجل من «كيروش» قبل مواجهة الأردن

مصر تحقق فوزها الأول في التصفيات على حساب توجو

موعد مباراة مصر والجزائر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

Capture

ميدو: عمر كمال مضى 3 سنوات خلاص

1686101_0

موعد مباراة منتخب مصر ضد السودان في كأس العرب اليوم