«شوبير»: نجم المنتخب لن يشارك أمام تونس

الإثنين، 13-12-2021
12:05 م
اعتبر الإعلامي أحمد شوبير
أن فرص مشاركة حمدي فتحي
نجم منتخب مصر
الأول
لكرة القدم أمام تونس بعد غد الأربعاء فى نصف نهائى كأس العرب صعبة للغاية .
وقال شوبير
: "حمدى فتحى أكثر لاعب قطع مسافات جرى فى كأس العرب ،
وتعرض للشد فى أكثر من مباراة وتوقعاتى لن يشارك أمام تونس".
ويعد غياب حمدي فتحي
ضربة قوية لكيروش المدير الفني فى ظل الاعتماد على
اللاعب بشكل مستمر فى التشكيل الأساسي للمنتخب فى ظل القدرات الفنية والبدنية
القوية التي يمتلكها .
وأكدت نتائج الأشعات التي أجراها كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي
في ساعة
متأخرة من أول أمس على إصابة كل منهما بإجهاد في العضلة الخلفية.
وأشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني إلى أن النتائج جاءت كما كان
متوقعا ، فيما بدأ اللاعبان بالفعل في تنفيذ برنامج علاجي من أجل اللحاق مباراة
الأربعاء المقبل.
في الوقت نفسه اقترب أحمد حجازي من العودة إلى التدريبات الجماعية ويواصل
أيمن أشرف برنامجه العلاجي بنجاح.