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ليست مصرية.. قناة مفتوحة تذيع مباراة المنتخب وتوجو

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مصر وتوجو
 
الثلاثاء، 17-11-2020 04:25 م المصريون

يستضيف منتخب توجو نظيره منتخب مصر ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 ،والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة .
ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الانتصار في الجولة الماضية على حساب نظيره منتخب توجو بهدف نظيف أحرزه محمود حمدي الونش برأسية سكنت الشباك بعد تمريره من زميله محمد النني .
وتذاع المباراة عبر الناقل الحصري البطولة Bien Sports HD 7 ،بتعليق أحمد الطيب .
وهناك قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو وهناك قناة وحيدة مفتوحة ستقوم ببث اللقاء بين مصر وتوجو، وهي عبر قناة tvt التوجولية .
وتأتي قناة tvt التوجولية عبر القمر الصناعي Eutelsat W1 10 E، وتردد القناة كالتالي 11747 .
ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الصعود الي نهائيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022 ،وتأتي كتيبة حسام البدري في وصافة جدول ترتيب المجموعة بعد جزر القمر التي نجحت في تحقيق الانتصار علي حساب كينيا والتربع على صدارة ترتيب المجموعة متفوقة على مصر .



 

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