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«مهمل..جعلنا أضحوكة».. ميدو يفتح النار على صلاح ويطالب بمعاقبته

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ميدو وصلاح
 
الثلاثاء، 17-11-2020 10:02 ص المصريون

شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، هجومًا حادًا على النجم الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي؛ بعد مشاركته في فرح أخيه وإصابته بفيروس كورونا المستجد، وابتعاده عن المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني  .
وأضاف ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" : صلاح شارك في فرح أخيه، وهناك أكثر من 900 فرد، في وقت انتشار فيروس كورونا؛ وهو ما عرّض زملائه في المنتخب للإصابة بالوباء العالمي .
وأكمل : محمد صلاح أخطأ بالتواجد في فرح أخيه وسط تجمع كبير للغاية وهو متواجد في مصر لأداء مهمة وطنية .
وأوضح أن حضور صلاح لفرح أخيه جعل العالم يضحك علينا؛ بسبب تصرف محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر، وأتعجب من عدم معاقبة أى مسؤول من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لنجم ليفربول .
واختتم ميدو تصريحاته قائلا : ماحدث خطأ كبير وخسرنا أهم لاعب نعتمد عليه في المباريات الكبيرة بسبب إهماله وعدم تحمله المسؤولية .
 

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