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موعد مباراة مصر وتوجو غدًا والقناة الناقلة

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مصر وتوجو
 
الإثنين، 16-11-2020 02:34 م المصريون
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على توجو غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت توجو ، السادسة مساء بتوقيت مصر،وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قناة  BEIN SPORTS 7 .
وكان الجهاز الطبي لـ منتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو استعدادا للسفر لتوجو.
وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.
وفاز منتخب مصر الوطني على ضيفه، توجو، بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
 

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