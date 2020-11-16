موعد مباراة مصر وتوجو غدًا والقناة الناقلة

الإثنين، 16-11-2020
02:34 م
المصريون
يدخل منتخب مصر
الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على توجو
غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى
بطولة الأمم الإفريقية .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة
فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت توجو
،
السادسة مساء بتوقيت مصر
،وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قناة BEIN SPORTS 7 .
وكان الجهاز الطبي لـ منتخب مصر
بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن سلبية
المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو
استعدادا للسفر لتوجو
.
وخضع جميع أفراد البعثة إلى مسحة جديدة داخل استاد القاهرة بخلاف البرتوكول
الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان علي سلامة الجميع.
وفاز منتخب مصر
الوطني على ضيفه، توجو
، بهدف دون مقابل في المباراة
التي
جرت مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة من التصفيات
المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.