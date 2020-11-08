«البدري» يستبعد 4 نجوم من المنتخب بشكل مفاجئ

الأحد، 08-11-2020
03:04 م
محمد فضل
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، القائمة
النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي
14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
ويدخل المنتخب
الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين، ضمن تحضيراته النهائية
للمباراتين
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني-
محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد
حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو
السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"-
محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد
حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.
وقرر الجهاز الفنى استبعاد
كلا من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم
توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .