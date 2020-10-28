الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

شيخ الأزهر : الرسوم المسيئة للرسول بذاءات لحشد الأصوات في الانتخابات

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

"الطيب": الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

ADS
 

"شوبير" : مصر طالبت بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا

ارشيف
شوبير
 
الأربعاء، 28-10-2020 10:46 ص محمد عبد الحارس
قال الإعلامى أحمد شوبير، إن مصر تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقى الكاف تطلب فيه تأجيل نهائى دورى الأبطال الأفريقى لمدة ثلاثة أيام ليقام 9 نوفمبر المقبل وأضاف "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى "أون سبورت إف إم "، مصر طلبت من الكاف تأجيل النهائى لـ9 نوفمبر لدواعٍ أمنية، والكاف يقدر مثل هذه الأمور جيداً، لكن حتى الآن ليس هناك قرار نهائى والكاف أعلن مراراً وتكراراً أنه لن يؤجل نهائى دورى الأبطال الأفريقى". 
وتابع شوبير: "هناك مصادر تؤكد أن نهائى دورى الأبطال سيقام فى استاد برج العرب بالإسكندرية لكن حتى الآن ليس هناك معلومة مؤكدة فى هذا الصدد".
 

إقرأ ايضا

202009071251165116

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ارشيف

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

ارشيف

"الجبلاية" تكشف تفاصيل مسابقات المظاليم

أخبار متعلقة

الزمالك و الرجاء

كاف يحسم رسميًا أمر مباراة الزمالك والرجاء: ستقام في هذا الموعد

شوبير

مفاجأة.. شوبير يعلن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك و الرجاء

131491

الرجاء المغربي يطالب بتأجيل مباراة الزمالك رسميًا

الزمالك

بعد ظهور 8 حالات كورونا.. هل يؤجل الكاف مباراة الزمالك والرجاء؟

الأهلي

صدمة لجماهير الأهلي قبل إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد

852

"كدابين".. "شوبير" يفتح النار على هؤلاء