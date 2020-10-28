"شوبير" : مصر طالبت بتأجيل نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأربعاء، 28-10-2020
10:46 ص
محمد عبد الحارس
قال الإعلامى أحمد شوبير
، إن مصر
تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقى الكاف
تطلب فيه تأجيل
نهائى دورى الأبطال الأفريقى لمدة ثلاثة أيام ليقام 9 نوفمبر المقبل
وأضاف "شوبير
" خلال برنامجه الإذاعى "أون سبورت إف إم "، مصر
طلبت من الكاف تأجيل
النهائى لـ9 نوفمبر لدواعٍ أمنية، والكاف
يقدر مثل هذه الأمور جيداً، لكن حتى الآن ليس هناك قرار نهائى والكاف
أعلن مراراً وتكراراً أنه لن يؤجل نهائى دورى الأبطال الأفريقى".
وتابع شوبير
: "هناك مصادر تؤكد أن نهائى دورى الأبطال سيقام فى استاد برج العرب بالإسكندرية لكن حتى الآن ليس هناك معلومة مؤكدة فى هذا الصدد".