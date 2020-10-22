الخميس، 22-10-2020
12:02 م
محمد عبد الحارس
تراجع منتخب مصر
مركزا واحدا عن الشهر الماضي، خلال تصنيف
الفيفا ليصبح في المركز 52 عالميا، بسبب عدم خوضه اي مباريات دولية خلال الفترة الماضية، بينما احتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات
العربية وتواجد بالمركز الـ26 عالميا.
تصنيف
ات المنتخبات
العالمية بدون تغييرات في قائمة العشرة
ولم يشهد نادي العشرة الكبار، اقتحام أي منافسين جدد، من خلال الاستقرار على القائمة التي ضمت، إنجلترا في المركز الرابع وفي رصيدها 1669 نقطة، ثم البرتغال خامساً برصيد "1661"، وفي المركز السادس جاء منتخب إسبانيا "1639 نقطة"، وتراجعت أوروجواي مرتبة واحدة، لتحتل المركز السابع بـ1637نقطة.
وصعد منتخب الأرجنتين إلى المرتبة الثامنة، مستفيداً من انتصاره في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، برصيد 1636 نقطة، وفي المركز التاسع جاء منتخب كرواتيا ومعه 1634، وتذيل كولومبيا قائمة العشرة الكبار برصيد 1631.
واحتل منتخب مالطا قائمة الأكثر تقدماً، بعد صعوده 6 مراكز ليصبح ترتيبه الـ180 على المنتخبات
، بعد تسجيله انتصارين على جبل طارق ولاتفيا، بينما تعادل أمام إندورا، وتقدم منتخب الجزائر خمسة مراكز بفضل انتصاره على نيجيريا وتعادله مع المكسيك، ليحتل بذلك المرتبة الـ30، برصيد 1489 نقطة، والمغرب اكتفى بالتقدم 4 مراكز بفضل التعادل مع جمهورية الكونغو والانتصار على السنغال، ليحصد 1461 نقطة، في المركز الـ39.