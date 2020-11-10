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وزير الرياضة مكان إقامة مباراة الأهلي والزمالك بنهائي الأبطال

ركلات الترجيح تهدي الزمالك كأس السوبر على حساب الأهلي
الاهلي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 08:35 م أحمد سالم
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه يتواجد الآن فى معسكرات منتخب مصر لدعم اللاعبين قبل المباراة القادمة بين مصر وتوجو.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مباراة الأهلى والزمالك ستقام فى استاد القاهرة بشكل نهائى يوم 27 نوفمبر الجارى، فى نهائى كأس أبطال أفريقيا.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لاتحاد الكرة على العبور بالموسم الكروى الحالى لبر الأمان، وأضاف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالدورة الودية للمنتخب الأوليمبى: "أشكر اتحاد الكرة على أدائه الكبير طوال الفترة الأخيرة خاصة مع المنتخب الأوليمبى والنجاح فى التأهل للأولمبياد.

كما أكد أشرف صبحى أن مصر كانت حريصة على استضافة البطولة لتوجيه رسالة للعالم كله بأن مصر الحديثة قادرة على تنظيم واستضافة أكبر المناسبات، مضيفا أن مصر تعتبر فأل حسن على نجوم البرازيل وفى مقدمتهم رونالدينيو الذى كانت بدايته كأس العالم 97 فى مصر.

وعن تأهل الأهلى والزمالك لنهائى أفريقيا أكد أشرف صبحى أن تأهل القطبين للنهائى هو نتاج عمل قوى ومجهود كبير فى مصر، مختتما تصريحاته بأن الوزارة تدعم الدورة الودية الدولية التى يشارك فيها المنتخب الأوليمبى برفقة المنتخبين الكورى والبرازيلى.
 

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