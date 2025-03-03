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ردًا على الهتاف ضده.. إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك بتصريحات قوية

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ردًا على الهتاف ضده.. إمام عاشور يتحدى جماهير الزمالك بتصريحات قوية

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الإثنين، 03-03-2025 01:57 م

 

ردَّ إمام عاشور، لاعب الأهلي، على الهتافات المعادية التي يتلقاها من جماهير ناديه السابق الزمالك.

وكان الأهلي تقدمه بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهير الزمالك، بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات غير اللائقة، وسباب، وشتائم، غير مبررة بحق إمام عاشور".

وحدث ذلك في مباراة القمة الأخيرة التي تعادل فيها الأهلي مع الزمالك بنتيجة 1-1 على استاد القاهرة بالجولة 15 من الدوري المصري الممتاز يوم 22 فبراير/شباط الماضي.

 

وقال إمام عاشور عبر بودكاست "القلعة الحمراء": "لم أتأثر تماماً بهتافات جماهير الزمالك ضدي في مباراة القمة".

 

وأضاف: "لا أحزن من الانتقادات أو الشتائم، بالعكس فهذا يمنحني دافعاً أكبر في الملعب لأقدم مستوى أفضل، ولا أتأثر بالهتافات ضدي أبداً".

 

وواصل نجم الزمالك السابق تصريحاته متعجباً: "أريد أن أسأل أين هي الخناقات الخاصة بي؟)، ولماذا إمام عاشور؟ أحياناً أكون في بيتي وأقرأ خبراً أن مشادة حدثت بيني وبين أحد اللاعبين، ولا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات".

 

وفي سياق متصل، أكد إمام عاشور: "منظومة الأهلي توفر كل شيء للاعبين، كل فرد في الأهلي له اختصاصاته ولا يتدخل في عمل الآخرين، وهذا يسهل مهمتنا كلاعبين، ويساعدنا على تحقيق النجاح أكثر".

 

وعن الفرق بين اللعب للأهلي والزمالك، أنهم عاشور قائلاً: "في الأهلي يجب أن تتوج بكل البطولات، خصوصاً دوري أبطال أفريقيا، ومنظومة النادي مختلفة كثيراً عن أي فريق آخر لعبت له".

 

يذكر أن هتافات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور في مباراة القمة أدت إلى توقيع عقوبة على النادي الأبيض بحرمانه من جماهيره لمدة مباراتين متتاليتين في الدوري المصري، مع توقيع غرامة مالية.

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