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أول تعليق من جيلبرتو بعد مشاركته في إعلان الأهلي

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الإثنين، 03-03-2025 09:46 ص

 

علق سيباستيان جيلبرتو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على مشاركته في إعلان استاد الأهلي بتواجد العديد من النجوم السابقين في القلعة الحمراء.

وشارك جيلبرتو في إعلان استاد الأهلي الجديد بمشاركة العديد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد أبوتريكة ومحمد بركات وليد سليمان وعماد متعب ووائل جمعة ومصطفى عبده وعلي معلول.

 

وقال جيلبرتو في تصريحات صحفية: “شعرت بالفخر عندما طُلب مني المشاركة في إعلان استاد الأهلي”.

وأضاف: “سعدت جدًا بالمشاركة في إعلان استاد الأهلي”.

واختتم: “آمل العودة إلى النادي الأهلي مجددًا في منصب إداري”.

وسبق وأن لعب جيلبرتو، مع النادي الأهلي في الفترة من 2002 حتى 2010.

ولعب جيلبرتو مع الأهلي في 197 مباراة، إذ سجل 8 أهداف وقدم 40 تمريرة حاسمة.

وتوّج جيلبرتو بـ 14 بطولة مع النادي الأهلي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين.

الكشف عن تطورات إستاد الأهلي

وكان محمد كامل، رئيس شركة "القلعة الحمراء" المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قد كشف عن التفاصيل المتعلقة بالمدينة الرياضية الجديدة، مشيرًا إلى تصميم الاستاد الذي يقع في فرع الشيخ زايد.

وسيتسع الاستاد لحوالي 42,400 مشجع، ويتميز بغياب مضمار الجري ووجود موقف سيارات يتسع لحوالي 4500 سيارة.

كما يضم المشروع متحفًا للنادي يستهدف جذب مليون زائر سنويًا.

ويتضمن المشروع أيضًا متجرًا رسميًا للنادي وصالة رياضية، بالإضافة إلى أن الاستاد سيكون نصف مغطى.

 

من جانب آخر، سيتم إنشاء حائط خاص لكتابة أسماء المشجعين، كما سيتم تخليد اسم الراحل عمر لطفي، مؤسس النادي، إلى جانب اسم محمود الخطيب، رئيس النادي، في المشروع.

 

موعد أول مباراة رسمية على استاد الأهلي

ومن المقرر أن تكون أول مباراة على استاد الأهلي بعد 200 أسبوع حسبما تم إعلانه من قبل شركة القلعة الحمراء.

 

فى قلب التاريخ بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، أعلنت القلعة الحمراء عن  تفاصيل مشروع ستاد الأهلي، حيث يعد استاد الأهلي من أهم وأكبر المشروعات الرياضية، خاصة أنه يمثل نقلة نوعية للنادي وجماهيره.

 

ويأتي المشروع ضمن خطة الأهلي لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، تماشياً مع رؤية النادي المستقبلية.

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