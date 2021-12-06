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لماذا استغنى الزمالك عن حسين فيصل ببلاش؟.. تامر عبدالحميد يفجر مفاجأة

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حسين فيصل
Native
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الإثنين، 06-12-2021 10:43 ص

كشف تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك الأسبق عن سبب استغناء مسئولوي القلعة البيضاء عن حسين فيصل نجم منتخب مصر  وسموحة .
وقال تامر عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع محمد شبانه عبر فضائية ETC: "حسين فاصل لاعب جيد، ولكن أمامه الكثير للتواجد في المراحل الحاسمة مثل المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، هناك بعض اللاعبين لهذه المباريات".
وعن رحيل حسين فيصل عن الزمالك: "الخمسة لاعبين الذين تم قيدهم في الزمالك، ليسوا أفضل منه، بأي حال من الأحوال لم يكن من الصواب رحيله، وعندما كنت أتابع قطاع الناشئين كان أفضل لاعب هو حسين فيصل، وانضمام غيره بدلًا منه، مجاملة واضحة دون ذكر أسماء".
وأكمل: "وليس حسين فيصل فقط، هناك أسامة فيصل ومحمد صبحي، وعدد من اللاعبين الذين لا يمكن رحيلهم إلا في ظل وجود البديل، خاصة وأن الزمالك كان موقوف في فترة الانتقالات بالتعاقد مع لاعبين".
وأردف: "الآن أنا في اللجنة الفنية بالزمالك، وكان لدي مهمة انتحارية من قبل في جهاز خالد جلال مع الزمالك، كانت من أسوأ التجارب التي مريت بها في حياتي، لكنني وافقت من أجل الكيان، لا يمكن أن أرفض".
وأشار: "مستعد التواجد في أي مكان بالزمالك، لا يمكنني رفض أي دور أو منصب في الزمالك".
 

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