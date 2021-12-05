أبرز تصريحات«صلاح» في حواره مع عمرو أديب.. الأهلي والزمالك والمهرجانات

الأحد، 05-12-2021
02:45 م
ينتظر الجميع حوار محمد صلاح
نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مع
الإعلامي عمرو أديب
، مقدم برنامج الحكاية على قناة «إم بي سي مصر»، والذي تحدث
خلاله عن العديد من جوانب حياته، والتي سنستعرض فيها بعض أبرز تصريحاته.
وتحدث محمد صلاح
بمنتهى البساطة عن تفاصيل حياته الشخصية، وما يحب وما يفضل
في الحياة.
تحدث محمد صلاح
عن جوانب مختلفة في حياته الشخصية، وتطرق للحديث عن الغناء
والمطربين المفضلين لديه ونوعية الأغاني التي يحبها.
وقال محمد صلاح
: «بسمع موسيقى عربي وأجنبي وعمرو دياب وحماقي وشيرين عبد
الوهاب».
وعن رأي محمد صلاح
في أغاني المهرجانات، قال: «بسمع أغاني مهرجانات
"تفاريح"، وبنت الجيران "مكسرة الدنيا"»، وتابع ضاحكا: «مش
عايز أزعل الأستاذ هاني شاكر».
وقال صلاح
: «أنا شخص بيتوتي وبطبعي هادي، وبحب السوشي والأكل الياباني ولا
أتناول البيتزا».
وتطرق صلاح
للحديث عن ابنته مكة، « مكة بنتي بتتريق على لهجتي الإنجليزية»،
وتابع قائلا:« مكة شخصية قوية وزوجتي تهتم بها كثيرا».
وكشف صلاح
عن خططه المستقبلية في مصر، وعن ما إذا كان يفكر في الاستثمار
بأحد المجالات، وعلق قائلا:«ساستثمر في مصر قريبا، هفتح جيم ومطاعم أكل صحي».
وتحدث محمد صلاح
نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وأحد أفضل لاعبي العالم،
عن قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك
ورأيه في الفريقين بمنتهى الصراحة.
وقال صلاح
:« الأهلي لديه استقرار أكثر من الزمالك
، ولا أتابع مباريات
الدوري المصري بانتظام».
وتابع صلاح
حديثه عن الأهلي والزمالك
، وما يحدث في التحكيم في مصر قائلا:«
الأهلي والزمالك
يضغطون الحكام، ولجنة الحكام مظلومة كثيرا ويجب منحهم صلاح
يات
أكبر».
كشف محمد صلاح
عن بعض طقوسه اليومية، حيث قال :« عندما استيقظ يوميا أجلس
على الأرض و«بربع رجلي» وبغمض عيني وباخد شهيق وزفير 5 مرات».
وتابع صلاح
حديثه عن طقوس يومه قائلا:« أمارس رياضة الاسترخاء يوميا،
والشهرة والمال جعلوني أكثر هدوءا وصراحة مع نفسي».
وتطرق محمد صلاح
للحديث عن أجواء الحياة في لندن، وكيفية تعايشه مع تلك
الأجواء، وعلق على شرب الخمور قائلا:« لم أتناول الخمور نهائيا وعمري ما فكرت
أشربها».