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مرتضى منصور عن تجديد عقد «بن شرقي»: كلام عبث

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 24-11-2021 04:00 م

حسم رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن ما أثير مؤخرا عقب الإعلان عن عودته لقيادة النادي عن عزمه تجديد التعاقد مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي وعودة التونسي فرجاني ساسي للفريق.
وقال منصور، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "البعض خرج بتقارير وأنباء تفيد بأننا سنجدد للمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق وسنعيد التونسي فرجاني ساسي من الدحيل القطري وسننهي أزمة إيقاف القيد".
وتابع "الحقيقة أن هذا الكلام عبث لأننا عدنا قبل ساعات ولم نحصل على وقت كافٍ من أجل حل هذه الأمور".
ولكنه في نفس الوقت أكد أن ليس لديه أزمة مع باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، وأعلن عن الاتفاق مع الفرنسي على تعيين مدرب عام ومساعد.
كما أعلن رئيس نادي الزمالك عن موعد الانتخابات، لافتا إلى أنها ستقام أيام 20 و21 و22 يناير 2022، مضيفا أن باب الترشح سيفتح في الـ 30 من نوفمبر الجاري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت قرارا بعودة مرتضى منصور لإدارة النادي بعد تجميده من قبل وزارة الرياضة بداعي وجود مخالفات مالية وأسندت إدارة النادي إلى لجنة معينة.
 

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