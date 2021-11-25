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أشرف بن شرقي يغادر القاهرة بعد استبعاده من مباراة اليوم

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بن شرقي
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Teads
الخميس، 25-11-2021 04:00 م

غادر لاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي، القاهرة خلال الساعات الماضية متجها إلى بلاده للانتظام في معسكر منتخب المغرب استعدادا للمشاركة في كأس العرب.
وخرج اللاعب من قائمة الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.
ويخوض الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بقائمة تضم كل من :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.
خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.
خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري
 

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