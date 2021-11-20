الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

السبت، 20-11-2021
11:21 ص
أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك
، أن الفريق مهدد
بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، في الاتحاد
الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال طارق جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:"
الأمور صعبة للغاية داخل النادي الزمالك
، ولا بد أن يتكاتف معنا الجميع في الوقت الحالي،
ولو بالدعم المعنوي على الأقل".
تابع:" الزمالك
مهدد بخصم 6 نقاط، وقد يصل الأمر للهبوط
للدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي".
اختتم :" نبذل اقصى جهدنا، لحل الأزمات والمشاكل التي
تواجهنا في الفترة الحالية".