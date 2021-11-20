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الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

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الزمالك
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 11:21 ص

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن الفريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال طارق جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:" الأمور صعبة للغاية داخل النادي الزمالك، ولا بد أن يتكاتف معنا الجميع في الوقت الحالي، ولو بالدعم المعنوي على الأقل".
تابع:" الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط، وقد يصل الأمر للهبوط للدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي".
اختتم :" نبذل اقصى جهدنا، لحل الأزمات والمشاكل التي تواجهنا في الفترة الحالية".
 

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