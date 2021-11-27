السبت 27 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. إثيوبيا تشن هجومًا عسكريًا على السودان

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

تهز السعودية.. امرأة تسرق سيارة فارهة من صاحبها أمام عينيه وتفر هاربة (فيديو)

فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

ظهور منطقة حساسة في جسم جورجينا بصورة مع رونالدو على السرير

فنانة شهيرة تثير الغضب بالتباهي بكأس خمر ومرفقة زميلها بدون زواج

شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟

«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

ADS
 

مرتضى منصور يبعث رسالة لـ الخطيب بعد ساعات من فوزه في انتخابات الأهلي

khateeb-mortada
ا
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 04:10 م
أرسل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برسالة تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تجديد ثقة الجمعية العمومية واختيارهم للمرة الثانية لدورة جديدة 2022- 2025.
وقال مرتضى منصور: «أتمنى أن يوفقنا الله مع المجلس المنتخب الجديد في القضاء على أي فتنة رياضية بين الناديين تؤثر على أمن واستقرار وطننا العظيم مصر».
وتابع: «ينتهز مجلس إدارة نادي الزمالك الفرصة للتعبير عن شكره على مبادرة مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء على صفحته الرسمية في وفاة المغفور له معالي المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك».
 

إقرأ ايضا

2021111808050959

أول تعليق من «كيروش» على إنهاء مسيرته مع المنتخب لتدريب مانشستر يونايتد

2021_7_19_20_27_12_759

تفاصيل فوز «الخطيب» برئاسة الأهلي لدورة ثانية

أشرف-بن-شرقي-نجم-الزمالك-1636437761-1637754929

أشرف بن شرقي يغادر القاهرة بعد استبعاده من مباراة اليوم

أخبار متعلقة

أحمد-شوبير-1636285547

شوبير يدافع عن تصريحات محمد عادل بشأن احتواء لاعبي الزمالك

محمود-الخطيب-780x470

قرار مفاجئ من «الخطيب» بعد الفوز على الزمالك بخماسية

ahly117

مفاجأة.. فيديو يكشف من ألقى بالكرة في الملعب أثناء ركلة جزاء علي معلول

2021_3_9_12_36_52_965

تعليق عنيف من ميدو على هزيمة الزمالك أمام الأهلي

201807020127392739

«صلاح» يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك.. شاهد ماذا فعل

1296253_0

تعرف على عقوبة «كارتيرون» بسبب ما فعله بعد القمة