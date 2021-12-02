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ميدو يفاجئ الجميع ويهاجم نجم الزمالك: حرام يلعب في المنتخب

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ميدو
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الخميس، 02-12-2021 12:16 م

فاجأ أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومدربه السابق، اللاعب مروان حمدي لاعب الزمالك والمنتخب، برأيه في أدائه مع منتخب مصر في مباراة المنتخب مع نظيره اللبناني في الجولة الأولي من بطولة كأس العرب.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “.مروان حمدي مستواه لا يرتقي للمستوى الدولي ومش عايز اكون قاسي عليه بس فعلا حرام انه يلعب اساسي في منتخب مصر”.
وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على لبنان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما قبل قليل بملعب الثمامة، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب.
جاء هدف منتخب مصر عن طريق أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة ٧١ تحصل عليها أحمد أبو الفتوح.
وبهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى ٣ نقاط محتلا بها المركز الثاني في المجموعة خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف.
 

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