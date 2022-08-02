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لقطة لم تراها.. تطفل شيكابالا يدفع «فيريرا» لإحراجه بشكل مهين

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فيريرا
Native
Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 11:54 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد من مباراة الزمالك وبيراميدز التي انتهت مساء أمس بفوز الزمالك بنتيجة 3-0.
ورصدت الكاميرات تطفل شيكابالا ومحاولة إقحام نفسه أثناء حديث مدرب الزمالك "فيريرا" مع لاعبيه أثناء توقف المباراة.
وحاول شيكابالا التدخل أثناء حديث المدرب مع اللاعبين، ما دفع "فيريرا" إلى التعصب عليه وإبعاده بيده، كما أشار له بأن يصمت ولا يتكلم ملوحًا بعلامة بيده.
وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز.

 

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