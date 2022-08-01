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بطاقم تحكيم أجنبي.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة

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الزمالك بيراميدز
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الإثنين، 01-08-2022 10:20 ص

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز، اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويتصدر الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 63 ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة ويليه الاهلي في المركز الثالث بزصيد 55 نقطة.

تاريخ المواجهات بين الفريقين
والتقي الفريقين في 7 لقاءات في عده بطولات مختلفه في الدوري المصري وكأس مصر .

حيث فاز الزمالك في 4 لقاءات وخسر امام بيراميدز في مباراة وحيد وتعادلوا في 3 مباريات .

حكام المباراة
يدير المباراة كلًا من ، اليوناني  سيديروبولوس أناستاسيوس، حكم ساحة، ويعاونه كلًا من كوستراس بوليكرونيس، مساعد أول، وديمترياديس لازاروس، مساعد ثاني، ديامانتوبولوس أريستوتيليس، حكم رابع، إيفانجيلو أنجيلوس، حكم فيديو، مانوتشوس إيفانجيلوس، مساعد حكم فيديو.
 

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