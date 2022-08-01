مرتضى منصور يعلق على خناقة شيكابالا وزيزو

الإثنين، 01-08-2022
10:34 ص
كشف المستشار
مرتضى منصور
، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
، حقيقة ما تردد في الأنباء الماضية حول
وجود أزمة بين ثنائي فريق الكرة بالنادي أحمد سيد زيزو
ومحمود شيكابالا
.
ونفى مرتضى
منصور عبر شاشة قناة الزمالك
وجود أي أزمة بين الثنائي زيزو
وشيكابالا
.
وأضاف: جميع ما
تم تداوله من أنباء شائعات وأخبار كاذبة قبل المباريات الحاسمة للزمالك.
ويلعب الزمالك
اليوم الاثنين ضد بيراميدز بمنافسات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك
قد
حقق 6 انتصارات متتالية خلال مباريات الأخيرة بالدوري الممتاز.
وجه مرتضى
منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك
، رسالة قاسية لفرج عامر، رئيس سموحة السابق.
كما وجه مرتضى حديثه
لرجل الأعمال فرج عامر، قائلًا: “يكفي عن نشر أخبار كاذبة تخص الزمالك
على حسابك
في فيسبوك”.
وأكمل ساخرًا:
«فرج عامر كبر وعنده 98 سنة، وساب كل شركاته دلوقتي وقاعد فاضي، ومش هتكلم عن
اللانشون الفاسد».
وحذر مرتضى
منصور فرج عامر من نشر أخبار كاذبة عن الزمالك
عبر حساباته بمواقع التواصل
الاجتماعي.