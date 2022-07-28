مفاجأة.. بيراميدز يستغني عن شريف إكرامي وأحمد فتحي

الخميس، 28-07-2022
08:59 ص
كشف الإعلامي محمد
شبانة، أن إدارة بيراميدز
قررت عدم التجديد للثنائي شريف إكرامي وأحمد فتحي خلال
الموسم المقبل وهو الأخير لهم مع الفريق.
وتابع محمد شبانة في تصريحات
تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وجاء قرار إدارة بيراميدز
بسبب وجود بدائل للثنائي مع الفريق
والمقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه الثنائي وهو ما جعل قرارهم بعدم التجديد
لهم بل وفتح الباب للثنائي للرحيل في الموسم المقبل حال رغبة اللاعبين في ذلك.
وأتم شبانة، بيراميدز
قريب جدًا ومنافس شرس على الدوري المصري الموسم الجاري، ويرغب في الاستمرار
بالموسم المقبل.