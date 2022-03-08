لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

الثلاثاء، 08-03-2022
12:43 م
أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "علم
"بوكس تو بوكس" أن نادي الزمالك
فتح خط مفاوضات قويا مع محمد علي بن
رمضان، لاعب فريق الترجي التونسي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل".
وقال: "فتح مسئولو الزمالك
خط مفاوضات قويا مع وكيل اللاعب في الأيام
الماضية، وهو نفس وكيل حمزة المثلوثي، حيث يقود المشرف العام بنادي الزمالك
خط
المفاوضات بقوة مع اللاعب لضمه من صفوف الترجي التونسي".
محمد بن رمضان يمتلك في جعبته عرضا من بلجيكا وعرضا آخر من تركيا، لكن من
أندية متوسطة الجدول، وهو ما جعل بن رمضان يتحفظ على العرضين.
وكشفت تقارير تونسية، عن وجود مفاوضات بين الأهلي والترجي من أجل ضم لاعب
الفريق التونسي محمد علي بن رمضان
، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقاً لإذاعة ifm التونسية،
هناك رغبة من الأهلي في التعاقد مع متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي محمد علي
بن رمضان الذي ينتهي عقده في يونيو 2023.
وأضاف: "الأهلي يتابع اللاعب البالغ من العمر 23 سنة منذ مدة طويلة
ويرغب في التعاقد معه مهما كلفه".