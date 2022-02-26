موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم والقناة الناقلة

السبت، 26-02-2022
10:09 ص
يحل فريق الزمالك
ضيفا على نظيره الوداد المغربي
، في مباراة قوية، في التاسعة مساء اليوم السبت،
باستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات
لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتل نادي الزمالك
المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يتواجد الوداد المركز الثاني
برصيد 3 نقاط.
تبث منافسات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر قنوات بي إن
سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المقرر أن تنقل مباراة الوداد والزمالك
عبر قناة beIN Sports HD 3.
ويتولى التعليق على القمة العربية بين الوداد والزمالك
، المعلق
حسن العيدروس.
وتعادل فريق الزمالك
قبل مواجهة الوداد المغربي
في الجولة
الأولى مع فريق بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما
ثم تعادل مع فريق سجرادا الأنجولي سلبيا في
إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى نادي الزمالك
بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق
الفوز في لقاء اليوم واقتناص الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة،
وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للقاء، وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها
اللاعبون في الفترة الماضية لتلافي تكرارها في مباراة اليوم أمام بطل المغرب.