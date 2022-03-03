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الزمالك يتفاوض مع وكيلة «موسيماني» والأخير يعلق

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موسيماني
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الخميس، 03-03-2022 12:32 م
أكد الإعلامي محمد شبانة أن  "مصدر داخل نادي الزمالك كشف تفاصيل مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد للفريق".
وتابع مقدم برنامج "بوكس تو بوكس":  : "أكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مويرا زوجة موسيماني ومديرة أعماله وفتحوا خط مفاوضات مع المدرب لتولي تدريب الفريق".
وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تدخل في المفاوضات مع مويرا إلا بعد التأكد من وجود مشكلة في تجديد عقده مع الأهلي وتأزم الموقف.
وشدد المصدر على أن رد موسيماني كان برفضه التفاوض في الوقت الحالي وأكد بأنه لن يناقش أي عرض قبل نهاية الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع الفريق.
وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت المدرب أنه حال عدم تجديده للأهلي فإنهم جادين جدًا في المفاوضات ورغبتهم في التعاقد معه.
 

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