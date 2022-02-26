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موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والقناة الناقلة

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السبت، 26-02-2022 10:43 ص

يستضيف فريق الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.
ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني، تحقيق الفوز على صن داونز بأكثر من هدف في مباراة الليلة، لخطف صدارة المجموعة الأولى في دوري الأبطال.
وقنوات بي إن سبورتس تملك حقوق بث مباشر لـ مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات وتذاع المباراة حصريًا في المنطقة العربية وشمال أفريقيا .
يذكر أن مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني في الجولة الأولى بدوري الأبطال، تأجلت بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات مؤخرا، بينما تعادل الأهلي مع المريخ السوداني “سلبيا” في الجولة الثانية.
وأكد بيتسو موسيماني أن مباراة صن داونز ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب على غرار مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.
وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «مباراة صن داونز على غرار لقاء الهلال السوداني ستكون صعبة فنيًّا داخل الملعب ولكن في ظروف أفضل من حيث درجات الحرارة وأرضية الملعب، والمؤكد أنها ستكون أفضل مما واجهناه في السودان».
وأضاف: «شاهدت مباراة صن داونز أمام المريخ السوداني وهم يمتلكون تحركات سريعة وذكية وأداء مختلفًا ويجب أن نكون جاهزين لهذه الطريقة».
وأكمل: «فلسفة لعب صن داونز لم تتغير حتى الآن، هم لا يزالون يحافظون على النمط الذي بدأته معهم من 8 سنوات ولكن هناك أشياء ونقاط تطورت في أدائهم وأصبحوا أفضل».
وعن إعداد اللاعبين نفسيًّا قال: «أنا غير متخصص للعمل مع اللاعبين نفسيًّا قبل المباريات الكبرى، ولكن بالتأكيد أنا واثق أنه حينما تكون لاعبًا في الأهلي لا تبحث عن دوافع للاستعداد لصن داونز أو أي فريق، لأن لاعبي الأهلي طوال الوقت مطالبون باللعب في كل المباريات والبطولات الكبيرة بنفس الأداء والخبرات وبشخصية البطل».
وواصل موسيماني: «سعيد بعودة الشناوي وبيرسي تاو قبل مباراة صن داونز ، خصوصًا أن الفريق كان يعاني من غياب ما لا يقل عن سبعة لاعبين مؤثرين خلال الفترة الماضية».
وشدد موسيماني على أن فوز الأهلي على صن داونز الجنوب أفريقي 3 مرات خلال الفترة الماضية لا يعني له شيئًا قبل مباراة الغد، مؤكدًا أن لكل مباراة ظروفها والأهلي ينظر دائمًا للأمام.
 

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