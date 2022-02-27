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أطاح بالجميع.. قرارات عاجلة من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك من الوداد

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مرتضى منصور
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الأحد، 27-02-2022 09:23 ص

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، إجراء تعديلات فورية داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأعلن مرتضى فور انتهاء مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي، بخسارة الزمالك (3-1) على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز.
وجاء قرار رئيس النادي، بسبب سوء سلوك الثنائي خلال مباراة الوداد، كما قرر مرتضى إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.
وفي نفس الوقت، قرر رئيس الزمالك إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي، بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل بيترو أتلتيكو المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط والوداد ثانيا بـ6 نقاط والزمالك بنقطتين، ثم ساجرادا الأنغولي بنقطة واحدة.
 

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